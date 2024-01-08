8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні заборонено відлежуватися в ліжку та лінуватися
8 січня, День повитух та День обертання Землі. Віряни вшановують пам'ять преподобного Еміліана.
День обертання Землі
Щорічно 8 січня людьми з різних куточків планети відзначається День обертання Землі (Earth’s Rotation Day). У 1851 році фізик родом із Франції, на ім’я Жан Фуко, створив інструмент, за допомогою якого пізніше закріпив свою теорему про те, що Земля обертається.
Обертання Землі – це обертання нашої планети навколо власної осі. Земля обертається на схід, у поступальному русі, а якщо дивитися з боку північної полярної зірки, то проти годинникової стрілки. Північний і Південний полюси – це точки, де вісь обертання Землі перетинає її поверхню. Це обертання відповідає за цикл дня і ночі та суттєво впливає на наше довкілля та умови життя.
День повитух
8 січня наші предки вшановували повитух – День повитух. Цей день ще називали Бабиним днем або Бабиними кашами.
Баби-повитухи здавна були в кожному населеному пункті. Громада висувала до них чималі вимоги, а займатися цією справою могли тільки обрані. Часто мистецтво повитух передавалося в спадок – від матері до дочки. Але в будь-якому випадку це була жінка, що вже вийшла з дітородного віку, мала своїх дітей, відзначалася незаплямованою репутацією та охайністю. І головне – володіла особливими професійними знаннями та вміннями.
Існувало повір’я, що між повитухою та прийнятим нею немовлям на все життя зберігається духовний зв’язок. Тому її запрошували на всі важливі події у житті – хрестини, проводи до війська, весілля. Часто такі жінки не тільки допомагали породіллям, а й були знахарками – лікували недужих односельців за допомогою цілющих трав та давньої народної магії.
В європейських країнах професія повитухи набагато раніше набула офіційного статусу. Наприклад, у Польщі робота жінок, які приймали пологи, з XV століття оплачувалася з бюджету міста чи села за рахунок громади. В Англії вже у XVIII столітті повитухи отримували спеціальні ліцензії та навіть видавали книжки з порадами для жінок про те, як належить вести себе в період вагітності та при пологах.
Яке сьогодні релігійне свято
8 січня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Еміліана. Він був відомим сповідником, адже він присвятив своє життя Господу, читав проповіді, сповідував християнство. Через свою віру пережив чимало мук, помер у старості. За церковними переказами, його життя припало на IX століття.
Що не можна робити цього дня
- Не варто переїдати та зловживати алкогольними напоями.
- Не можна виходити з дому після заходу сонця.
- Заборонено відлежуватися в ліжку, лінуватися.
Народні прикмети і традиції
- Уночі на небі багато зірок, яскравий Місяць – незабаром прийдуть люті морози;
- Запітніли вікна у будинку – до відлиги;
- Собака спить, згорнувшись клубочком, у дворі, незабаром будуть холоди;
- Яка погода, таким буде серпень (снігопад – до дощу, сонячна погода – до спеки);
- Вітер дме з південної сторони до спекотного літа;
- Безвітряна погода – влітку буде ясно і тепло.
Пам’ятні події 8 січня
- 1198 рік – початок понтифікату Інокентія ІІІ;
- 1297 рік – Франсуа Гримальді захоплює Монако;
- 1547 рік – друком виходить Катехізис Мартінаса Мажвідаса — перша книга литовською мовою;
- 1558 рік – французи займають Кале, останнє континентальне володіння Англії у Франції;
- 1656 рік – у нідерландському місті Гарлем виходить перший номер газети Weeckelijcke Courante van Europa, найстарішого з періодичних видань, що нині існують (зараз виходить від назвою Гарлемський вісник);
- 1828 рік – засновують Демократичну партію США;
- 1851 рік – французький фізик Леон Фуко завдяки сконструйованому ним апарату демонструє обертання Землі;
- 1863 рік – в Александрії запускають перший в Африці трамвай-конку;
- 1889 рік – учений Герман Голлеріт із Нью-Йорка отримує патент на табулюючу машину, яка була використана під час перепису населення в країні;
- 1918 рік – виступаючи перед членами Конгресу, Президент США Вудро Вільсон пропонує Чотирнадцять пунктів – програму мирного перевлаштування післявоєнного світу, що мала сприяти закінченню І Світової війни;
- 1919 рік – в с. Ясіня теперішньої Закарпатської Гуцульщини провідна коляда місцевих гуцулів «завершується» роззброєнням угорської залоги та встановленням української Гуцульської Республіки;
- 1926 рік – султан Неджду Абдель-Азіз ібн Сауд коронований у Великій мечеті Мекки як король Хіджазу;
- 1957 рік – Боббі Фішер стає чемпіоном США з шахів у віці 14 років;
- 1959 рік – французький генерал Шарль де Голль стає першим Президентом П'ятої республіки;
- 1961 рік – французи на референдумі голосують за надання Алжиру незалежності;
- 1976 рік – на засіданні міністрів країн-членів МВФ у м. Кінгстоні на Ямайці оформлюють Ямайську валютну систему;
- 1978 рік – розгоном великої антиурядової демонстрації в Кумі починається Ісламська революція в Ірані;
- 2004 рік – у Саутгемптоні відбувається церемонія «хрещення» морського суперлайнера Queen Mary 2, найбільшого на той час у світі;
- 2020 рік – збиття українського Boeing 737 під Тегераном, гине 176 людей.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Григорій, Євген, Юліан, Сидір, Антон, Омелян, Ярослава, Агнеса, Василина, Домна.
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