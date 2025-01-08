Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня

У західних областях на дорогах місцями ожеледиця

У середу, 8 січня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями очікуються невеликі опади переважно у вигляді дощу. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом синоптиків, у західних, вранці та вдень місцями і в північних, більшості центральних та Харківській областях невеликі опади переважно у вигляді дощу, вночі на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ з мокрим снігом, на решті території без опадів. У західних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Прогноз погоди на 8 січня фото: Укргідрометцентр

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень в Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла. На півдні країни, Кіровоградщині та Дніпропетровщині вночі 2-7° тепла, вдень 9-14° тепла.

На Київщині сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.