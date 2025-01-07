У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка

19 грудня російські війська втратили за одну добу 2 200 солдатів, що стало рекордом для країни з початку війни

У грудні російська армія зазнала рекордних втрат особового складу з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Про це заявило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Грудень 2024 року став, ймовірно, «найдорожчим» місяцем ведення війни для Росії із загальним числом втрат у 48 670 осіб. У листопаді 2024 року було зафіксовано 45 680 втрат серед росіян. Грудень став шостим місяцем поспіль, коли у російських військ зафіксували збільшення місячних втрат», – йдеться у повідомленні

Зазначається, що у грудні середньодобові втрати росіян досягли нового місячного максимуму.

Також у повідомленні йдеться, що у грудні 2024 року середньодобові втрати становили 1 570 осіб – п’ятий місяць поспіль, коли російські війська оновили рекорд за показником середніх щоденних втрат.

Зазначимо, що 19 грудня російські війська втратили за одну добу 2 200 солдатів, що стало рекордом для країни з початку війни.

«Росія, ймовірно, продовжить зазнавати високих втрат серед військових у січні 2025 року, продовжуючи атаки піхотою на різних ділянках фронту», – повідомили у Міноборони.

Станом на 7 січня, за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили 1970 окупантів, а загальні втрати ворога від початку повномасштабної війни перевищили 800 тисяч осіб.

Нагадаємо, що триває 1049-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 199 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 48 авіаударів (57 керованих авіаційних бомб), використав для ураження 837 дронів-камікадзе. Здійснив понад 4 тис. обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.