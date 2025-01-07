Трамп зробив заяву про терміни завершення війни в Україні

Трамп вкотре наголосив, що якби він був би президентом, «то цієї війни ніколи би не сталося»

Трамп підкреслив, що і Росія, і Україна продовжують втрачати багато людей

Обраний президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що війну Росії проти України вдасться завершити за шість місяців. Про це він сказав у вівторок під час пресконференції у своїй резиденції в Мар-а-Лаго з нагоди затвердження Конгресом його перемоги на виборах, повідомляє «Укрінформ».

«Я сподіваюся, за шість місяців», – зазначив Трамп у відповідь на запитання журналістів щодо імовірних термінів закінчення російсько-української війни.

Він підкреслив, що і Росія, і Україна продовжують втрачати багато людей. При цьому Трамп вкотре наголосив, що якби він був би президентом, «то цієї війни ніколи би не сталося».

Дональд Трамп також зазначив, що президент Росії Путін хоче зустрітися з ним, і ця зустріч, за його словами, може відбутися після інавгурації.

«Я не вважаю доречним зустрічатися раніше 20 січня», – зауважив обраний президент-республіканець.

Нагадаємо, якщо новообраний очільник США Дональд Трамп піде на припинення вогню без серйозних гарантій безпеки для України, він дасть «зелене світло» російському диктатору Володимиру Путіну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у подкасті з Лексом Фрідманом, який опублікував Офіс президента. Глава держави підкреслив, що вірить у силу Трампа та його спроможність зробити Україну сильнішою.

Також Зеленський не збирається в січні зустрічатися з новообраним очільником США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним задля підписання договору про мир.