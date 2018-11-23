За час війни у Ємені від голоду загинули 85 тис дітей



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Ємен: 5,2 млн дітей у країні перебувають на межі голоду

Офіційно голод в Ємені не оголошено

Міжнародна організація Save the Children проаналізувала дані ООН про смертності дітей з сильним недоїданням і підрахувала, що в Ємені від голоду загинули майже 85 тис. дітей в період з квітня 2015 року по жовтень 2018-го. Про це повідомляє ABC News.

Директор єменського підрозділу Save the Children Тамер Киролос констатував, що ще 5,2 млн дітей у країні перебувають на межі голоду.

Офіційно голод в Ємені не оголошено, проте ООН попереджає, що загроза голоду в країні сильніша, ніж могли собі уявити експерти.

ЗМІ додало, що раніше офіційна влада країни і хусити домовилися провести переговори в Швеції, щоб обговорити припинення військових дій.

Також в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців заявили, що через посуху і збройні конфлікти в трьох африканських країнах і в Ємені (Південно-Західна Азія) населення може залишитися без їжі.

Акцентується увага на тому, що багато переселенців не мають повноцінного доступу до засобів існування. Крім того, на півночі Нігерії 7 млн осіб гостро потребують у продовольстві.