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    За чотири дні до виборів Порошенко замінив 64 довірені особи

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    Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Вінниці 27 березня. Фото з сайту глави держави - За чотири дні до виборів Порошенко замінив 64 довірені особи
    Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Вінниці 27 березня. Фото з сайту глави держави

    Глава держави відмовився від нардепа-олігарха Олександра Гереги, поета і видавця Івана Малковича, одіозного митця Леся Подерев’янського

    Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію 64 довірених осіб кандидата на пост президента України і діючого глави держави Петра Порошенка.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову ЦВК від 27 березня.

    Порошенко відмовився від послуг нардепа-олігарха Олександра Гереги (192 округ), поета і видавця Івана Малковича (211 округ), одіозного митця Леся Подерев’янського (212 округ), декана Києво-Могилянської бізнес школи Олександра Саврука (222 округ).

    Крім цього, на підставі заяви Порошенка ЦВК зареєструвала 64 нових його довірених осіб. Зокрема, президент повністю замінив довірених осіб у Хмельницькій і Кіровоградських областях, 4 із 5 – у Волинській області,  5 із 8 - у Вінницькій області, 5 із 7 – в Івано-Франківській області, 5 із 13 – у Києві.

    (для перегляду списку натисніть на зображення)

    У Центрвиборчкомі додали, посилаючись на  частину восьмої статті 67 Закону України «Про вибори Президента України», що кандидат на пост президента у будь-який час до дня виборів може прийняти рішення про відкликання довіреної особи та про внесення іншої кандидатури замість вибулої.

    Нагадаємо, що цієї неділі, 31 березня українці обиратимуть із 39 кандидатів у президенти нового главу держави.

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