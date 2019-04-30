За день окупанти на Донбасі чотири рази відкривали вогонь



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Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення

У вівторок, 30 квітня, від початку доби до 18:00 на Донбасі російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів. Про це повідомляється у зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворог противник тричі обстріляв позиції наших підрозділів:

з гранатометів різних систем – біля населеного пункту Піски;

з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Лебединське;

з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля міста Мар'їнка.

Також противник із 120 мм мінометів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Троїцьке.

«Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - йдеться в повідомленні прес-центру.

Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.