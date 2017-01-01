Місія ОБСЄ за добу зафіксувала на Донбасі близько 75 вибухів
- Сьогодні, 22:10
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Кількість вибухів на Донеччині та Луганщині збільшилася
Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляють, що за добу у Донецькій та Луганській областях зафіксували близько 75 вибухів.
Про це йдеться у звіті місії за період з 19.30 27 грудня до 19.30 28 грудня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.
«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, в тому числі більше вибухів (близько 70), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом», - йдеться у звіті.
Зокрема, 28 грудня, спостерігачі, перебуваючи на залізничній станції у тимчасово окупованій бойовиками «ДНР» Ясинуватій впродовж 3,5 годин чули 13 вибухів з невизначеного типу озброєння на відстані 7-10 км з півночі та північного заходу, 35 пострілів - зі стрілецької зброї на відстані 2-3 км з північного заходу, а також 20 черг вогню зі стрілецької зброї та три вибухи з невизначеного озброєння на відстані 2-4 км з південного заходу.
Також місія, розміщуючись на південно-західній околиці Ясинуватої, зафіксувала 160 пострілів зі стрілецької зброї на відстані 1-2 км із заходу, південного заходу та півночі.
«У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи п’ять вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (один вибух)», - сказано у звіті.
Нагадаємо, Спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 61 вибух у зоні АТО за період з 19:30 25 грудня по 19:30 26 грудня.