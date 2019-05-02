За добу бойовики 18 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, двоє поранених
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Розсилка
На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, запевнили у прес-центрі операції Об’єднаних сил
У середу, 1 травня, збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів.
Ворог також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- двічі з 120 та 82 мм мінометів – біля населеного пункту Піски;
- тричі з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Красногорівка і Миколаївка;
- вісім разів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів Новотроїцьке, Мар'їнка, Авдіївка, Павлопіль, Невельське, Піщевик, Верхньоторецьке і Широкине;
- тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів Гранітне, Лебединське і Миколаївка.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні двічі:
- з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Південне;
- з стрілецької зброї – біля населеного пункту Станиця Луганська.
«Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 1 травня п'ятьох окупантів було знищено, ще двох – поранено», - додали у прес-центрі.
Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:
- двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – біля міста Мар'їнка;
- з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села Лебединське;
- з великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Павлопіль.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються, резюмується у звіті.