За добу бойовики шість разів порушили «перемир'я» на Донбасі

Вогнем у відповідь українські воїни зупинили зухвалі дії ворожих снайперів на обох напрямках

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та контрольованою українськими захисниками. Наші військовослужбовці у повному обсязі виконують завдання за призначенням, дотримуючись домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

Минулої доби, 5 грудня, було зафіксовано шість фактів порушення режиму припинення вогню. Так, в бік українських позицій неподалік населеного пункту Шуми, противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. А поблизу Водяного – застосував протитанкові ракетні комплекси.

Не було спокійно і в передмісті Авдіївки та поблизу Південного. Тут російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. В районі Авдіївки та Мар’їнки противник згодом використав і снайперську зброю. Вогнем у відповідь українські воїни зупинили зухвалі дії ворожих снайперів на обох напрямках.

Бойових втрат та поранень внаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 6 грудня, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей у районі проведення операції не виявлено.