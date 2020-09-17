Бойовики на Донбасі двічі за добу порушили режим припинення вогню



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Вогневі провокації противника не становили загрози нашим захисникам, запевнили у штабі

Постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета відмічено поблизу Катеринівки, неприцільний вогонь зі стрілецької зброї – у районі населеного пункту Водяне

Упродовж минулої доби, 16 вересня, у смугах відповідальності українських бригад на Донбасі зафіксовано два порушення збройними формуваннями РФ режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета відмічено поблизу Катеринівки, неприцільний вогонь зі стрілецької зброї – у районі населеного пункту Водяне.

«Ці вогневі провокації противника не становили загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів немає», – заявили у штабі.

Проте, в пресцентрі уточнили, що в районі Новотошківського загинув один український захисник унаслідок необережного поводження з гранатою.

Від початку поточної доби, 17 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

«Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які дії противника», – резюмується у звіті.

Нагадаємо, загиблий 16 вересня на Донбасі – Роман Червінський з Львівщини. Боєць, перебуваючи в бліндажі, підірвався на гранаті.