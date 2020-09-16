Окупанти на Донбасі від початку доби двічі обстрілювали українських захисників



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Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів немає, - штаб ООС

Бойовики обстрілювали українських бійців біля Катеринівки та Водяного

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 16 вересня, двічі обстрілювали українських захисників. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Зазначається, що поблизу населеного пункту Катеринівка збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь, здійснивши неприцільний постріл із підствольного гранатомета.

«А неподалік Водяного противник випустив п’ять провокаційних черг зі стрілецької зброї.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів немає», – йдеться у повідомленні.

У пресцентрі Операції Об’єднаних сил повідомляють, що у районі населеного пункту Новотошківське 16 вересня внаслідок необережного поводження з гранатою загинув механік-водій 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Роман Червінський.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого.

«Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу і повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції», – інформують у штабі ООС.

Як повідомлялося, на Донбасі через необережне поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув військовий.

Місія ОБСЄ зафіксувала десятки ворожих танків і «Градів» біля лінії розмежування.

Нагадаємо, 15 вересня на Донбасі зафіксовано три факти порушення режиму тиші. Внаслідок вибуху отримали поранення двоє військовослужбовців, ще один загинув.