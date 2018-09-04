За добу на Донбасі зафіксовано 20 ворожих обстрілів, двох бійців поранено
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Розсилка
Не дивлячись на дію «шкільного перемир'я», противник помітно збільшив кількість обстрілів
Упродовж минулої доби, 3 вересня, ситуація в районі проведення операції залишалася напруженою, проте цілком контрольованою Об’єднаними силами.
«Окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, противник при цьому не застосовував», - йдеться у ранковому звіті прес-центру Об’єднаних сил.
Зазначається, що російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Миронівський, Зайцеве, Шуми, Опитне, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.
«Не дивлячись на дію «шкільного перемир'я», противник помітно збільшив кількість обстрілів», - додають у прес-центрі.
Під час ведення бойових дій протягом минулої доби двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.
За даними розвідки, минулої доби двох бойовиків російсько-окупаційних військ було знищено, ще двох поранено.
Від початку поточної доби противник шість разів обстріляв позиції українських військ. На донецькому напрямку – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Красногорівки, на маріупольському напрямку – з великокаліберних кулеметів поблизу населених пунктів Гнутове, Лебединське та Широкине.
Втрат серед оборонців України немає.