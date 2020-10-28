За добу на Донбасі зафіксовано чотири ворожі обстріли



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На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували

Внаслідок обстрілів ніхто з бійців Об’єднаних сил не постраждав

Упродовж минулої доби, 27 жовтня, російсько-окупаційні війська на Донбасі чотири рази порушили домовленості про режим тиші.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, у районі населеного пункту Водяне ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а неподалік населеного пункту Піски – ручний протитанковий гранатомет. Окрім того, ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці поблизу Шумів, де у вечірній час противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета.

На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 28 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

«Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські захисники дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи. Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами», – резюмується у звіті.