За добу на Донбасі зафіксовано три десятки ворожих обстрілів, без втрат



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Українські військові на Донбасі

Противник відкривав вогонь по наших захисниках з артилерії, гранатометів, БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

У п’ятницю, 28 червня, бойовики на Донбасі 32 рази порушили режим припинення вогню. З них 16 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;

поряд Опитного – з артилерійських систем калібру 122 мм;

три рази неподалік Авдіївки – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем;

тричі поряд Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

два рази неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Піски – з автоматичного гранатомету;

поряд Талаківки – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї

околиці Мар'їнки – з 82 мм міномету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 19 разів:

район населеного пункту Новгородське – з міномету калібру 120 мм;

тричі поблизу Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

чотири рази поряд Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;

чотири рази околиці Південного – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Травневого – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

район населеного пункту Золоте-4 – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд Світлодарська – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

околиці Зайцевого – з автоматичних гранатометів;

двічі неподалік Луганського - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Нижньотепле – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 28 червня трьох окупантів знищено, та ще трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм;

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.