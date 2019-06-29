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    За добу на Донбасі зафіксовано три десятки ворожих обстрілів, без втрат

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    Українські військові на Донбасі - За добу на Донбасі зафіксовано три десятки ворожих обстрілів, без втрат
    Українські військові на Донбасі

    Противник відкривав вогонь по наших захисниках з артилерії, гранатометів, БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

    У п’ятницю, 28 червня, бойовики на Донбасі 32 рази порушили режим припинення вогню. З них 16 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

    Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
    • поряд Опитного – з артилерійських систем калібру 122 мм;
    • три рази неподалік Авдіївки – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем;
    • тричі поряд Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • два рази неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • в районі населеного пункту Піски – з автоматичного гранатомету;
    • поряд Талаківки – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї
    • околиці Мар'їнки – з 82 мм міномету.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 19 разів:

    • район населеного пункту Новгородське – з міномету калібру 120 мм;
    • тричі поблизу Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • чотири рази поряд Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
    • чотири рази околиці Південного – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • неподалік Травневого – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
    • район населеного пункту Золоте-4 – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • поряд Світлодарська – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
    • околиці Зайцевого – з автоматичних гранатометів;
    • двічі неподалік Луганського - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • поблизу населеного пункту Нижньотепле – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

    За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. 

    За даними розвідки 28 червня трьох окупантів знищено, та ще трьох поранено.
    Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

    • поблизу населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм;

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

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