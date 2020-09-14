Окупанти на Донбасі двічі обстріляли українських захисників і запустили безпілотник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ворожі вогневі провокації були неприцільними, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає

Російські окупаційні війська від початку доби 14 вересня станом на 17.00 кілька разів відкривали неприцільний вогонь у районі населених пунктів Авдіївка та Мар’їнка, а в районі Пищевика запустили БПЛА через лінію розмежування. Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

«Від початку поточної доби, 14 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три факти порушення домовленостей, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, два постріли з ручного протитанкового гранатомета зафіксовано поблизу Авдіївки, три черги зі стрілецької зброї та постріл з ручного протитанкового гранатомета – біля Мар’їнки.

«Ворожі вогневі провокації були неприцільними, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали», – інформує пресцентр штабу ООС.

Наголошується, що ще одне порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, зафіксоване на Приазов’ї. Так, у районі населеного пункту Пищевик виявлено проліт БПЛА противника типу «квадрокоптер» із перетином лінії розмежування.

«Наші засоби радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання. На усіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігався повною мірою. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає», – наголосили в штабі.

Як повідомлялося, минулої доби, 13 вересня, окупанти двічі обстріляли українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Неприцільні постріли з підствольних гранатометів в бік позицій ОС зафіксували поблизу населених пунктів Піски та Авдіївка. У відповідь на вогневі провокації українські військові зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил, внаслідок пострілів, бойових втрат і поранень немає.