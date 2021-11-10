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    У 60-70% дітей уже є антитіла до коронавірусу – професорка

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    Показник рівня антитіл у малечі суттєво вищий, ніж у дорослих - У 60-70% дітей уже є антитіла до коронавірусу – професорка
    Показник рівня антитіл у малечі суттєво вищий, ніж у дорослих
    Фото: Shutterstock

    Катерина Амосова висловилася щодо доцільності вакцинації малюків

    Докторка медичних наук, професорка Катерина Амосова у своєму життєписі в Facebook розповіла про «дитячий» Covid-19.

    Вона наводить дані американського серо-сервея, за якими станом на червень 2021 року антитіла до SARS-CoV-2 виявлені у 42% дітей, що суттєво більше, ніж у дорослих. Найбільша розповсюдженість інфікування в віці 5-11 років.

    Лікарка наголошує, що це було до розпалу поширення штаму «Дельта», а зараз, імовірно, ця цифра має становити 60-70%.

    Катерина Амосова вважає, що це говорить про те, що більшість випадків інфікування у дітей малосимптомне або безсимптомне, а громадські обмежувальні заходи були недостатньо ефективними.

    Нагадаємо, Ізраїль розпочинає вакцинацію дітей віком 5-11 років.

    Як відомо, у США дозволили вакцинацію дітей препаратом Pfizer.

    Крім того, у Венесуелі почалася вакцинація від коронавірусу дітей віком від двох років.

    Також Комаровський розповів, яка вакцина від Covid-19 найбезпечніша для дітей.

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    Теги: Катерина Амосова вакцинація коронавірус
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    У 60-70% дітей уже є антитіла до коронавірусу – професорка