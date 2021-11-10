У 60-70% дітей уже є антитіла до коронавірусу – професорка

Показник рівня антитіл у малечі суттєво вищий, ніж у дорослих

Катерина Амосова висловилася щодо доцільності вакцинації малюків

Докторка медичних наук, професорка Катерина Амосова у своєму життєписі в Facebook розповіла про «дитячий» Covid-19.

Вона наводить дані американського серо-сервея, за якими станом на червень 2021 року антитіла до SARS-CoV-2 виявлені у 42% дітей, що суттєво більше, ніж у дорослих. Найбільша розповсюдженість інфікування в віці 5-11 років.

Лікарка наголошує, що це було до розпалу поширення штаму «Дельта», а зараз, імовірно, ця цифра має становити 60-70%.

Катерина Амосова вважає, що це говорить про те, що більшість випадків інфікування у дітей малосимптомне або безсимптомне, а громадські обмежувальні заходи були недостатньо ефективними.

Нагадаємо, Ізраїль розпочинає вакцинацію дітей віком 5-11 років.

Як відомо, у США дозволили вакцинацію дітей препаратом Pfizer.

Крім того, у Венесуелі почалася вакцинація від коронавірусу дітей віком від двох років.

Також Комаровський розповів, яка вакцина від Covid-19 найбезпечніша для дітей.

Читайте також:



