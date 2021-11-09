Реанімаційні ліжка у лікарнях Івано-Франківська повністю зайняті хворими на коронавірус

Протягом останніх 10 днів у двох лікарнях міста померли 37 людей, усі вони були невакциновані

Лікарні мають значні проблеми з постачанням кисню

В Івано-Франківську реанімаційні ліжка заповнені на 100% хворими на коронавірус. Крім того, лікарні мають значні проблеми з постачанням кисню, повідомив заступник мера Івано-Франківська Олександр Левицький під час оперативної наради.

«Кількість реанімаційних ліжок у лікарнях на 100% заповнені covid-пацієнтами. Ми отримуємо просто шквал скарг, претензій (від людей – ред.): «А чому не лікують? А переведіть мого родича в реанімацію». Ми, як лікарі, вимушені ставити собі запитання: «А як можна звільнити ліжко в реанімації?», – підкреслив Левицький

За словами начальниці управління охорони здоров’я Марії Бойко, протягом останніх 10 днів у стаціонарах центральної міської клінічної лікарні та міської клінічної лікарні № 1 померли 37 людей.

«Це – дуже велика цифра. Помирають переважно люди після 50 років. Усі, хто помер, були невакциновані», – зазначила Бойко.

Вона підкреслила, що зараз у двох лікарнях міста перебуває 391 covid-хворий, що більше в порівнянні з минулим роком, коли їх було в цей самий час 340–360.

«Приблизно 75% пацієнтів – киснезалежні. В реанімації перебувають 20 пацієнтів, на штучній вентиляції легень – 11. Заповненість ліжок у центральній міській клінічній лікарні станом на сьогодні становить 93%, у першій міській клінічній лікарні 73%», – розповіла Бойко.

Вона також зазначила, що у міста є проблеми з киснепостачанням.

«Добова проблема складає дві тонни на кожну лікарню, 2,4–2,6 тонн. Останнім часом у нас різко знизилося киснезабезпечення, багато пацієнтів перевели на концентратори. Коли відбувається перезаправка кисню, ми використовуємо балони. Це – наша велика проблема», – додала Бойко.