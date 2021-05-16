За останню добу в Україні від Covid-19 вакцинували 6164 особи

Вакцинацію здійснювали силами 142 мобільних бригад з імунізації та 308 пунктів щеплень

Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено в Одеській області

За добу 15 травня в Україні проти Covid-19 було щеплено 6164 особи.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

З них 2739 людей вакциновано першою дозою, завершили вакцинацію (отримані дві дози) – 3425 осіб.

За 15 травня 2021 року було зроблено 17474 щеплень менше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали силами 142 мобільних бригад з імунізації та 308 пунктів щеплень.

Найбільшу кількість щеплень за 15 травня 2021 року було проведено в Одеській області (482), а за весь час вакцинальної кампанії – у м. Києві (100160).

Всього з початку кампанії з вакцинації проведено 956322 щеплень.

Вакциновано 939 238 осіб, з них отримані першу дозу 939 236 людей, завершили вакцинацію (отримані дві дози) – 17086 осіб (з них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Нагадаємо, станом на 16 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3620 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 2208 осіб, летальних випадків – 133, одужало – 7921 особа, здійснено тестувань – 38911.

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