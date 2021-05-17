Понад третина канадців отримали щеплення від коронавірусу

Повний курс із двох доз отримали лише 1,2 млн канадців тобто 3,30% загального населення

Від початку кампанії із вакцинації від Covid-19 наприкінці минулого року, вже більше 14 млн канадців отримали мінімум одну дозу щеплення. Про це пише «Укрінформ» з посиланням на офіційні дані уряду Канади.

Так, вже 14 771 261 канадців отримали бодай одну дозу щеплення від Covid-19, що становить 38,87% від загального населення країни.

Водночас, повний курс із двох доз отримали лише 1 252 998 канадців тобто 3,30% загального населення.

Зважаючи на те, що в Канаді від самого початку до вакцинування від Covid-19 застосовується принцип пріоритетності на основі уразливості, деякі категорії населення отримали доступ до щеплень значно раніше за інші. Так, більше 90% канадців, старших 80 років, вже отримали бодай одну дозу, як і майже 89% людей, старших за 70 років.

Зауважимо, що протягом останніх тижнів темп кампанії із вакцинування населення у Канаді суттєво зріс й щодня щеплення отримують понад 350 тис. людей.

Тим не менш кількість нових випадків інфікування у країні залишається високою. Найбільш населена провінція Онтаріо цього тижня продовжила суворий карантин до початку червня, а загальна кількість інфікованих від початку пандемії у Канаді перевищила 1,3 млн.

До слова, нову партію вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer Україна отримає до кінця поточного місяця.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, як буде відбуватися вакцинація працівників закладів освіти, а також закликав їх керівників скласти списки охочих отримати щеплення.