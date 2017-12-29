За допомогу терористам суд арештував вчительку та пенсіонера МВС

Суд вирішив помістити двох підозрюваних у сприянні терористичній організації під варту

Вчительку хімії та ветерана МВС на Донеччині затримали вінницькі СБУшники, прокуратура оголосила їм підозру у сприянні терористичній організації, а Вінницький міський суд розглянув та задовольнив клопотання слідчого про взяття під варту. Про це повідомляє «Новинарня». Як вбачається із матеріалів справи, підозрювані є ланками агентурної



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Суд вирішив помістити двох підозрюваних у сприянні терористичній організації під варту

Вчительку хімії та ветерана МВС на Донеччині затримали вінницькі СБУшники, прокуратура оголосила їм підозру у сприянні терористичній організації, а Вінницький міський суд розглянув та задовольнив клопотання слідчого про взяття під варту. Про це повідомляє «Новинарня».

Як вбачається із матеріалів справи, підозрювані є ланками агентурної мережі так званого «міністерства держбезпеки ДНР». Від цих двох бойовики отримували інформацію, що могла серйозно нашкодити силам АТО.

Підозрювана Ольга Черкашина, 59 років. Мешкає в одному з міст Донецької області неподалік від лінії фронту, яке контролюється українською владою. Працює вчителькою хімії та викладає цей же предмет у коледжі, підпрацьовуючи. Педагогічного стажу – два роки. Раніше працювала на хімічному заводі інженером-хіміком.

Своєї вини у сприянні діяльності терористам жінка не визнає.

«Ну говорила по телефону, у нас все місто говорить по телефону. Мені скоро 60 років буде, ну, маладой чілавєк, ну яка терористка в такому віці? У мене і думок не було, що з цього може бути тероризм!», – відповідає підозрювана на запитання слідчого судді про те, чи визнає вину.

Підозрюваний Юрій Говоров, 53 роки. Мешкає в тому ж місті, що й Черкашина. Працює охоронцем на одному із підприємств. Пенсіонер МВС, звільнився з органів у званні капітана.

Саме він, за версією слідства, ініціював збір розвідувальної інформації та передавав її своїй пособниці. Він збирав, вона – передавала.

Для конспірації Говоров пристав на пропозицію представника «ДНР» змістити пріоритети у засобах спілкування: почав передавати інформацію через соцмережу «Однокласники».

Вини теж не визнає.

«Не було в мене умислу, аби нашкодити. То були пусті розмови», - каже підозрюваний.

Спілкувалася підозрювана Черкашина, за словами слідчого СБУ, з такою собі Аліною Волковою – саме ця особа приймає телефонні дзвінки на «гарячій лінії» так званого «МГБ ДНР». Підозрювана знайшла номер телефону в інтернеті й почала туди систематично дзвонити, залучаючи до «співпраці» й обвинуваченого Говорова.

Тривало це в листопаді та грудні 2017 року, поки вінницькі правоохоронці не поклали цьому край: затримали обох 4 січня.

Суд задовольнив клопотання слідчого СБУ та застосував до підозрюваних міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою протягом двох місяців.

Відтак обоє підозрювані у сприянні терористичній організації просидять у слідчому ізоляторі на час досудового розслідування принаймні до початку березня 2018 року.