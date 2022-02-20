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    За минулу добу вакцинувались майже 30 тисяч українців

    З початку кампанії вакцинації від коронавірусу щеплено понад 15 млн людей - За минулу добу вакцинувались майже 30 тисяч українців
    З початку кампанії вакцинації від коронавірусу щеплено понад 15 млн людей
    Фото: glavcom.ua

    Першу дозу отримали 8 326 людей, другу дозу – 13 041 людина

    В Україні за минулу добу, 19 лютого, вакциновано від коронавірусу 29 528 людей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook.

    З них першу дозу отримали 8 326 людей, другу дозу – 13 041 людина, додаткову дозу отримали 93 людини, бустерну дозу – 8 068 людей.

    Щеплення проводилось 537 мобільними бригадами з імунізації, 2 439 пунктами щеплення та 418 центрами вакцинації населення.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 675 594 людини, з них отримали першу дозу – 15 675 592 людини, отримали дві дози – 15 114 034 людини, отримали додаткову дозу – 26 432 людини, бустерну дозу – 664 148 людей. Загалом проведено 31 480 206 щеплень.

    Нагадаємо, станом на ранок 20 лютого в Україні виявили 17 448 нових випадків Covid-19. Це приблизно на 14 тисяч випадків або майже вдвічі менше, ніж напередодні.

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    Теги: здоров'я щеплення вакцинація населення коронавірус
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    За минулу добу вакцинувались майже 30 тисяч українців