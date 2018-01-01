За невдалий жарт чоловік живцем спалив суперника

На Харківщині чоловік спалив знайомого за жарти

У Харківський області Лозівський міськрайсуд взяв під варту 24-молодика, який живцем спалив знайомого за жарти над ним. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області. «Наразі встановлено, що ввечері 26 грудня 2017 року підозрюваний зустрів у магазині знайомого. З ним, свого часу, він не «поділив» жінку, а тому між



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На Харківщині чоловік спалив знайомого за жарти

У Харківський області Лозівський міськрайсуд взяв під варту 24-молодика, який живцем спалив знайомого за жарти над ним. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

«Наразі встановлено, що ввечері 26 грудня 2017 року підозрюваний зустрів у магазині знайомого. З ним, свого часу, він не «поділив» жінку, а тому між ними склалися тривалі неприязні стосунки. Знайомий випивав з товаришами та щось розповідав, дивлячись у бік молодика. Потім усі гучно сміялися. Підозрюваному здалося, що знайомий розповідає своїм друзям образливі історії про нього, розсердився та вирішив вбити «кривдника», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дочекався, поки чоловік піде додому, та пішов за ним. Дорогою придбав бензин. Пальне налив у пластикову пляшку з-під пива, яке щойно випив. У дворі будинку чоловіка молодик знайшов металеву палицю і увійшов з нею до приміщення.

Там він побачив свого «кривдника» та вдарив його палицею по голові. Господар упав на підлогу. Зловмисник продовжив його лупцювати. Коли жертва перестала чинити опір, молодик відтягнув його до сараю і кинув у погріб. Потім облив жертву бензином та підпалив. Чоловік помер від опікового шоку. Досудове розслідування триває.

Убивці загрожує довічне позбавлення волі.