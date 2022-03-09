За ніч у Сумах загинуло 22 особи, ще 30 сімей залишилися без дому

Зі всієї України до Сум прямує гуманітарна допомога

У Сумах триває обстріл міста, вночі окупанти розбомбили житловий район. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Цієї ночі бомба окупантів забрала життя 22 людей, серед яких три дитини. Понад 30 сімей в одному районі Сум залишилися без житла. Також повідомляється про десятки жертв та руйнування у навколишніх селах, на дахи яких прилетіли ворожі бомби.

«Лише одна із цих бомб забрала життя 22 людей, серед яких три дитини. Понад 30 сімей в одному районі Сум залишилися без житла. Є жертви та руйнування у навколишніх селах, на дахи яких прилетіли ворожі бомби. Здичавілі від люті росіяни влаштовують демонстративні маневри важкої бойової техніки та «попереджувальні» обстріли просто під час організованого пересування мирного населення та зривають організацію гуманітарних коридорів. Але місто тримається!», – говориться у повідомлені.

Нагадаємо, обидва етапи евакуації цивільного населення із Сум 8 березня завершилися успішно, близько п’яти тисяч людей уже знаходяться в безпеці. Також Сумська область після навали російських загарбників зазнала значних руйнувань. Фото наслідків показав глава ОВА Дмитро Живицький. Зокрема йдеться про руйнування в Роменському та Охтирському районах. У кількох селах там знищена інфраструктура, немає світла, і все це – у звичайних мирних місцевих. Нагадаємо, учора на Сумщині окупанти зробили «живий щит» із людей для захисту своєї техніки. Також на Сумщині: окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини.

Напередодні влада Сумщини попередила мешканців міста Суми про загрозу вуличних боїв.