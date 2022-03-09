Росіяни видають власну розбиту техніку за втрати Збройних сил – Арестович

Ворог не очікував, що українська армія сильніша за нього

Минулої ночі російські війська не вели активних бойових дій та взяли паузу для перегрупування і накопичення сил

Російські загарбники фіксують на фото та відео власну знищену військову техніку для того, щоб звітувати перед своїм керівництвом про начебто розбиту техніку Збройних сил України. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

«Більшість інформації, які вони (росіяни – ред.) подають як знищену українську техніку – це техніка російських військ, яку вони знімають та подають у такому ракурсі, що нібито це зазнали втрат Збройні сили України», – сказав Арестович.

фото: Міноборони

За його інформацією, минулої ночі російські війська не вели активних бойових дій та взяли паузу для перегрупування і накопичення сил, щоб потім просуватися по стратегічних для них напрямках. Зокрема, йдеться про Київ, Харків, Маріуполь та Миколаїв.

«Але це їм не вдається. Збройні сили Україна та інші сили завдають потужних артилерійських, авіаційних ударів, не даючи просуватися далі. Противник втрачає морально-вольові якості, перебуваючи здебільшого у безпорадному стані, та переносить основні зусилля в інформаційно-психологічний простір», – розповів радник очільника Офісу президента.

Він додав, що ЗСУ також зазнають втрат, але вони «набагато-набагато менші, ніж у ворога».

Станом на сьогодні відомо, що від початку окупації в Україні загинула 61 дитина.

Напередодні Арестович заявив, що російська армія йде в Україні за інерцією наказів і надто розтягнула сили величезною територією. Вона завдасть ще ударів, але в Україні їй настане кінець.

Сьогодні СБУ повідомила, що знайшла секретний GPS-навігатор «елітного» полку окупантів.