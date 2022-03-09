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    Два етапи евакуації з Сум: вдалося врятувати близько 5 тис. людей

    Два етапи евакуації із Сум завершилися успішно - Два етапи евакуації з Сум: вдалося врятувати близько 5 тис. людей
    Два етапи евакуації із Сум завершилися успішно

    Більшість евакуйованих – жінки та діти. Є також і громадяни Туреччини

    Обидва етапи евакуації цивільного населення із Сум 8 березня завершилися успішно, близько п’яти тисяч людей уже знаходяться в безпеці. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Телеграмі.

    «Обидва етапи евакуації з Сум завершились успішно. Близько 5 000 людей та понад 1 000 приватних авто вже в безпеці», - зазначив Тимошенко.

    «Два етапи евакуації із Сум завершилися успішно! 5 тисяч людей і 1 тисяча приватних автівок у безпеці. Друга колона вночі прибула до Полтави. Більшість евакуйованих – наші жінки та діти. Є також і громадяни Туреччини. Із Полтави люди поїхали залізницею на захід. Тим, хто захотів залишитися, надаємо прихисток», - повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

    Нагадаємо, Сумська область після навали російських загарбників зазнала значних руйнувань. Фото наслідків показав глава ОВА Дмитро Живицький. Зокрема йдеться про руйнування в Роменському та Охтирському районах. У кількох селах там знищена інфраструктура, немає світла, і все це – у звичайних мирних місцевих.

    Нагадаємо, учора на Сумщині окупанти зробили «живий щит» із людей для захисту своєї техніки. Також на Сумщині: окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини.

    Напередодні влада Сумщини попередила мешканців міста Суми про загрозу вуличних боїв.

    Теги: діти Кирило Тимошенко населення
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    Два етапи евакуації з Сум: вдалося врятувати близько 5 тис. людей