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    Події в Україні

    СБУ знайшла секретний GPS-навігатор «елітного» полку окупантів

    Навігатор належав &laquo;елітному&raquo; 108-му десантно-штурмовому полку противника, який намагався атакувати Миколаїв - СБУ знайшла секретний GPS-навігатор «елітного» полку окупантів
    Навігатор належав «елітному» 108-му десантно-штурмовому полку противника, який намагався атакувати Миколаїв
    фото: СБУ

    На пристрої вказані усі дані пересувань ворога, а також «заплановані точки» наступу загарбників

    Служба безпеки України розповіла про нові трофеї, що знайшлися після знищення танкової групи ворога та її повітряного прикриття. Це прикриття складалося з винищувачів Су-30.

    До рук спецслужби потрапив секретний GPS-навігатор окупантів. На пристрої вказані усі дані пересувань ворога, а також «заплановані точки» наступу загарбників. Навігатор належав «елітному» 108-му десантно-штурмовому полку противника, який намагався атакувати Миколаїв.

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    СБУ знайшла секретний GPS-навігатор «елітного» полку окупантів
    СБУ знайшла секретний GPS-навігатор «елітного» полку окупантів
    СБУ знайшла секретний GPS-навігатор «елітного» полку окупантів

    «Таким чином, українська спецслужба отримала доступ до планів російських окупантів, що дозволить діяти на випередження і ще ефективніше знищувати ворога», – зазначили в СБУ.

    Також 8 березня Миколаєвом провезли захоплену у російських загарбників техніку. Цілу колону нових здобутків провезли центральною вулицею міста.

    Трофейну російську техніку, яка маркована нацистським символом Z, уже українізували: на неї нанесли синьо-жовту символіку та встановили наші стяги.

    Тим часом «Кузня на Рибальському» передала 500 кулеметів Збройним силам України.

    Також сьогодні вже російськомовна Одеса готується до ймовірної атаки рашистів. Зокрема, комунальники обклали мішками з піском пам'ятник Дюку де Рішельє для його захисту від російських окупантів.

    Теги: Росія окупанти СБУ Одеса Миколаїв технології
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    СБУ знайшла секретний GPS-навігатор «елітного» полку окупантів