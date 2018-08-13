За один день в Україні потонули 15 людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В селі Оленичі на Житомирщині у воді загинули двоє школярів

В Україні впродовж цієї неділі, 12 серпня, потонули 15 людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Зокрема, у Житомирській області, в ставку в селі Оленичі Овруцького району потонули двоє хлопчиків 2008 року народження.

«Тіла дітей помітив у воді 16-річний юнак. Хлопець кинувся до ставка, але було пізно. Загиблими виявилися два хлопчики, мешканці сусіднього села Хлопляни», - повідомили в ДСНС.

На Одещині минулої доби вилучили з води чотирьох потонулих.

Ще двоє людей - чоловік 1961 року народження та дівчинка 2008 року народження, 12 серпня зникли під час риболовлі. Рятувальники проводять їх пошуки.

Загалом, з початку року на водоймах України вже загинули 874 людини, з яких 88 дітей. При цьому вдалося врятувати 593 осіб та 110 дітей.