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    За один день в Україні потонули 15 людей

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    За один день в Україні потонули 15 людей

    В селі Оленичі на Житомирщині у воді загинули двоє школярів

    В Україні впродовж цієї неділі, 12 серпня, потонули 15 людей, серед яких двоє дітей.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    Зокрема, у Житомирській області, в ставку в селі Оленичі Овруцького району потонули двоє хлопчиків 2008 року народження.

    «Тіла дітей помітив у воді 16-річний юнак. Хлопець кинувся до ставка, але було пізно. Загиблими виявилися два хлопчики, мешканці сусіднього села Хлопляни», - повідомили в ДСНС.

    На Одещині минулої доби вилучили з води чотирьох потонулих.

    Ще двоє людей - чоловік 1961 року народження та дівчинка 2008 року народження, 12 серпня зникли під час риболовлі. Рятувальники проводять їх пошуки.

    Загалом, з початку року на водоймах України вже загинули 874 людини, з яких 88 дітей. При цьому вдалося врятувати 593 осіб та 110 дітей.

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