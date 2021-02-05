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    За оприлюдненням «плівок Деркача» стоїть Офіс президента – нардеп

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    Про &laquo;плівки Деркача&raquo; уперше заговорили після&nbsp;пресконференції Андрія Деркача, яка відбулась 19 травня 2020 року - За оприлюдненням «плівок Деркача» стоїть Офіс президента – нардеп
    Про «плівки Деркача» уперше заговорили після пресконференції Андрія Деркача, яка відбулась 19 травня 2020 року
    Фото: informnapalm

    Лерос розповів, який зиск отримали Татаров і Деркач за скандальну публікацію

    За публікацією так званих «плівок Деркача» стоїть Офіс президента Зеленського. Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив народний депутат Гео Лерос.

    Він також зазначив, що в нагороду за це Татаров і Деркач отримали контроль за «Енергоатомом».

    «За моєю інформацією, за публікацією «плівок Деркача» стоїть безпосередньо Офіс президента. І Офіс президента віддав під контроль «Енергоатом» Татарову і Деркачу. За це вони публікували ці плівки», – говорить Гео Лерос.

    Він також зазначив, що Татаров поставив в «Енергоатомі» Сергія Россоху, який раніше працював в адвокатському об’єднанні Татарова.

    «Саме Татаров його туди поставив, щоб він був «на фільтрі» внутрішнього «дерибану». За ініціативою цього Россохи за останній час підписаний контракт на 420 мільйонів гривень. Це секретні видатки, які вони зробили щодо будівництва окремого блоку», – зазначає нардеп.

    За його словами, до цього 90% будівництва енергоблоків йшли через систему «Прозорро». «А ці 10% вони вирішили розпиляти через секретні видатки, і ці 420 мільйонів по суті осядуть в когось у кишені», – резюмує Гео Лерос.

    Як відомо, 20 травня 2020 року під час пресконференції президент Зеленський публічно прокоментував так звані «плівки Деркача», заявивши, що генпрокурорка Ірина Венедіктова вже відкрила провадження. Він зазначив, що правоохоронні органи мають реагувати на інформацію з цих аудіозаписів.

    «Про Порошенка і Байдена, так, я чув, я прокоментую. Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, 11 січня до санкційного списку Мінфіну США потрапили Олександр Дубінский, екс-нардеп Олександр Онищенко та ще п’ять соратників народного депутата Андрія Деркача, якого було внесено туде ще у 2020 році. Американська влада пояснила, що всі вони були частиною російської мережі зовнішнього впливу.

     

    Теги: США вибори депутат Енергоатом скандал розслідування Андрій Деркач Офіс президента Гео Лерос Олег Татаров
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