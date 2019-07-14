За останні п'ять років зменшується кількість осіб, яким надають українське громадянство, – міграційна служба



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За п'ять місяців 2019-го громадянство надано майже 1,2 тис. особам

Протягом останніх п'яти років скоротилася кількість людей, які набули українського громадянства. Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

За даними відомства, у 2014 році українського громадянства за територіальним походженням набуло 6438 осіб, у 2017-му – 3639, а 2018-го – 3388.

Протягом п'яти місяців 2019 року громадянство України надано 1199 людям.

Станом на початок 2017 року населення України становило понад 42,153 млн осіб, а на початок 2019-го скоротилося майже до 42,39 млн осіб.

За прогнозами ООН, озвученими в січні 2018 року, до 2050 року населення України скоротиться на 18%.

Джерело: УНН