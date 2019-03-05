На Донбасі «складали залік» курсанти військової артилерійської академії Санкт-Петербурга − розвідка



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За даними розвідки Міноборони, проти українських воїнів російські окупанти використовують високоточні артилерійські боєприпаси Фото: gur.gov.ua

ГУР зафіксувало прибуття на Донбас курсантів і викладачів військової артилерійської академії Санкт-Петербурга та інструкторів, які здійснюють підготовку військових ЗС РФ у Росії

Росія продовжує випробовувати новітню зброю на окупованих територіях України, проти українських воїнів російські окупанти використовують високоточні артилерійські боєприпаси. Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький у передачі «Донбас. Реалії».

Він навів докази використання окупаційними військами російського артилерійського снаряда «Краснополь».

За словами Скібіцького, експерти провели аналіз боєприпасу, який нещодавно влучив у житловий будинок на лінії зіткнення в районі проведення ООС. Зібрані фрагменти відповідають особливостям російського високоточного боєприпасу. Ідентичними є елементи системи наведення, бойової частини і стабілізаційної частини, яка дозволяє здійснювати коригування траєкторії польоту снаряда «Краснополь» на підльоті до цілі.

Також представник ГУР МО України оприлюднив інформацію про навчання кадрових військових ЗС Росії застосуванню новітніх російських боєприпасів у бойових умовах на окупованій території України.

За його словами воєнна розвідка України фіксувала прибуття на Донбас курсантів і викладачів військової артилерійської академії в Санкт-Петербурзі та інструкторів, які здійснюють підготовку військовослужбовців ЗС РФ на території Росії.

Нагадаємо, підготовку бойовиків Донбасу підтягують до рівня професійних російських військових.

Як повідомлялось, військові ООС розказали, що знайшли снаряд, нашпигований монетами, обрізками металу, замість детонатора бойовики вставляють гранату з АГС-17 без капсуля, таким чином його підсилюючи.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.

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