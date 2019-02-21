Наєв розказав делегації ОБСЄ про 445 снарядів, випущених за два дні по позиціям ООС



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Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

Командувача Об'єднаних сил згадав про сім обстрілів житлових будинків з боку ЗФ РФ, підкріпивши розповідь фактами фото- та відеофіксації

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів іноземним спостерігачам про порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, обстріли населених пунктів, створення перешкод патрулям ОБСЄ з боку представників збройних формувань РФ, показники фіксації порушень розміщення озброєння та засобів вогневого ураження поза межами місць зберігання та ліній відведення тощо.

Цю інформацію він оприлюднив у ході робочої зустрічі у Краматорську з делегацією Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на чолі з заступником Голови Місії паном Марком Етерінгтоном. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook.

У ході зустрічі сторони обговорили ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Наєв, зокрема, згадав про сім випадків пошкодження внаслідок обстрілів з боку ЗФ РФ житлових будинків, підкріпивши розповідь фактами фото- та відеофіксації.

Особливу увагу Командувач ОС приділив питанню обстрілів, які мали місце 18-19 лютого, коли по позиціях Об'єднаних сил було випущено 445 снарядів, що складає 51% від загальної кількості боєприпасів, застосованих російсько-окупаційними військами від початку року.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв підкреслив, що обстріли позицій Об'єднаних сил велися з району, обмеженому населеними пунктами Комсомольське, Кумачове, Новоазовськ та Саханка, куди, в порушення Мінських домовленостей, представники російсько-окупаційних військ не допускають патрулі СММ ОБСЄ.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.