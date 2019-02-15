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    Російське командування ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи бойовиків – розвідка

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    Російське командування ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи бойовиків – розвідка
    Скріншот з відео ТСН

    На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів

    Російське окупаційне командування продовжує зосереджувати зусилля на підвищенні рівня бойової готовності підрозділів бойовиків. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

    «Зокрема, з 11 по 16 лютого ц.р. у 1 та 2 АК проводиться «тиждень бойової та мобілізаційної готовності» з перевіркою системи оповіщення. Слід зазначити, що вказаний захід синхронізований з аналогічними заходами з’єднань і частин Південного військового округу та здійснюється під безпосереднім контролем та керівництвом офіцерів штабу округу та вищих органів управління ЗС РФ», - йдеться у повідомленні ГУР.

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    За даними розвідки Міноборони, водночас противник приділяє особливу увагу готовності до застосування артилерійських та мінометних підрозділів російських окупаційних військ.

    «13-14 січня на полігонах тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей проведені практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів. Як інструктори до вказаних заходів залучались кадрові офіцери-артилеристи ЗС РФ з метою підвищення ефективності підготовки артилерійських і мінометних підрозділів 1, 2 армійських корпусів окупантів», - повідомляє розвідка Міноборони.

    Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.

    Напередодні військова розвідка повідомляла, що на одному з блокпостів на підконтрольній бойовикам території «ЛНР» під час допиту представниками «МДБ» померло троє чоловіків

    Розвідка Міноборони також повідомляла про те, що окупанти залякують населення Донбасу «фізичним знищенням українською владою».

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