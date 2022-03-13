За ґрати потрапив чоловік, який поширював у Telegram плакат «Za русь Харьков»

Зрадник допомагав представнику Росії у проведенні підривної діяльності проти України

Харківська обласна прокуратура повідомила підозру 47-річному чоловіку за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу), а суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє фейсбук-сторінка прокуратури.

За відомостями досудового розслідування, чоловік, будучи ознайомленим зі змістом телеграм-каналу «Русский шепот», надавав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема, підозрюваний розповсюджував у вказаному телеграм-каналі відео з особисто виконаним плакатом «Za русь Харьков 05.03.22» з символом «Z».

Як повідомляв «Главком», у Харкові рятувальники продовжують розбирати зруйновані авіаударами будинки та знаходити тіла мирних мешканців. Так, 12 березня, тривали аварійно-рятувальні роботи на вулиці Холодногірській міста Харкова, де нещодавно ворожа ракета потрапила и 5-поверховий житловий будинок. На місці працювали 25 рятувальників та 3 одиниці техніки, а також комунальна техніка. Під завалами на 4-поверсі було виявлено тіло загиблої 73-річної жінки.

До слова, у 402 будинках Харкова комунальники зможуть відновити опалення лише після закінчення бойових дій. Нагадаємо, рятувальники у Харкові та області продовжують розбирати завали після бомбардування житлових будинків, також знищено найбільший торгово-розважальний комплекс «Нікольський».

Як відомо, в Україні триває 18-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.