За результатами ревізії звільнили начальника «Львівської залізниці» - ЗМІ

За останній місяць на Львівській залізниці сталося кілька надзвичайних подій

В.о. голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов звільнив начальника регіональної філії УЗ «Львівська залізниця» Івана Груника за результатами ревізії. За інформацією LB.ua, про звільнення Груника офіційно повідомили працівникам філії. «Звільняти Груника потрібно було раніше, оскільки Львівська філія УЗ лідирує за



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Фото: Zik Начальник регіональної філії УЗ «Львівська залізниця» Іван Груник

За останній місяць на Львівській залізниці сталося кілька надзвичайних подій

В.о. голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов звільнив начальника регіональної філії УЗ «Львівська залізниця» Івана Груника за результатами ревізії.

За інформацією LB.ua, про звільнення Груника офіційно повідомили працівникам філії.

«Звільняти Груника потрібно було раніше, оскільки Львівська філія УЗ лідирує за кількістю поломок і пожеж на поїздах», - сказав виданню голова громадського контролю УЗ Валерій Довгопол.

За останній місяць на Львівській залізниці сталося кілька надзвичайних подій.

19 грудня в селі Мшана Львівської області згорів електровоз. 7 січня в Яремчі Івано-Франківської області поламався тепловоз потяга до Одеси. 10 січня в селі Сіль Закарпатської області зійшов з рейок вантажний потяг.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що «Укрзалізниця» ніколи не зможе самостійно будувати якісні поїзди та вагони.