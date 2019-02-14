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    За рік обсяг торгів на українському фондовому ринку перевищив 260 мільярдів

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    <span>Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оголосила загальні показники фондового ринку за 2018 рік</span> - За рік обсяг торгів на українському фондовому ринку перевищив 260 мільярдів
    Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оголосила загальні показники фондового ринку за 2018 рік

    За підсумками року регулятор зареєстрував випуски акцій на 22,264 млрд грн

    Торговий оборот на українських фондових майданчиках в 2018 році становив 260,866 мільярдів гривень, що на 26,8% більше, ніж роком раніше.

    Про це повідомила Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

    За підсумками року обсяги зареєстрованих комісією випусків акцій склали 22 263 967 977 грн. Кількість емітентів акцій – 93 компанії.

    Обсяги зареєстрованих комісією випусків облігацій склали 15 458 531 138 грн. Кількість емітентів облігацій – 110 компаній.

    За цей же період на організованому ринку обсяги торгів цінними паперами склали 260 866 млн грн.

    В тому числі, обсяги торгів акціями склали 1 180 млн грн (0,45%), корпоративними облігаціями – 10 267 млн грн (4%),  ОВДП – 245 733 млн грн (94,1%), іншими цінними паперами – 3 685 млн грн (1,4%).

    «Сьогодні ми можемо побачити справжнє обличчя українського фондового ринку. Без сміттєвих паперів та схематозу. Після десятиліть їхнього домінування на ринку інакше бути й не могло, що майже 95% операцій зараз – це угоди з державними цінними паперами», - йдеться в повідомленні НКЦБФР.

     

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