За роки окупації Росією Донбасу без пенсій залишилось понад 120 тис. українців (Документ) документ



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Нині Пенсійний фонд України не має інформації, чи живі пенсіонери ОРДЛО, котрі не зверталися за виплатами

З серпня 2014 року і до теперішнього часу до органів Пенсійного фонду не звернулося за поновленням пенсійних виплат 121,4 тис. осіб, які перебували на обліку як отримувачі пенсій в окремих районах Донецької і Луганської областей, що не контролюються українською владою.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідь голови правління ПФУ Євгена Капінуса на депутатський запит.

«Дані про перебування таких пенсіонерів в живих, місце їх проживання або виїзд до інших країн, відсутні. Іншою інформацією щодо осіб, які проживають на цих територіях, Пенсійний фонд не володіє», - сказано у листі чиновника.

Водночас Капінус повідомив, що за січень-жовтень 2019 року внутрішньо переміщені особи одержали 27,5 млрд. грн пенсій.

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Високопосадовець додав, що Пенсійний фонд розробив проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), які не виплачено за період до місяця їх відновлення, внутрішньо переміщеним особам, особам, які відмовились від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження».

Нагадаємо, що раніше Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що заборгованість перед пенсіонерами з числа внутрішньо-переміщених осіб і тими, які проживають на тимчасово непідконтрольній уряду території, становить 33,6 млрд грн.