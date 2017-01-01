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    За тиждень троє громадян РФ попросили статус біженця в Україні - через переслідування в Росії

    Один з прибічників Навального просить Україну про захист
    За минулий тиждень троє громадян Росії попросили статус біженця в Україні через переслідуванні в РФ. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. «Тільки протягом минулого тижня на державному кордоні троє громадян Росії 45, 38 та 27 років, яких переслідують у Російській Федерації, попросили статус біженців у співробітників Державної прикордонної
    • Сьогодні, 13:00
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    Один громадянин Росії попросив захисту у зв&rsquo;язку з його переслідуванням органами Російської Федерації в одному з пунктів пропуску на Чернігівщині у минулий вівторок
    Один громадянин Росії попросив захисту у зв’язку з його переслідуванням органами Російської Федерації в одному з пунктів пропуску на Чернігівщині у минулий вівторок

    Один з прибічників Навального просить Україну про захист

    За минулий тиждень троє громадян Росії попросили статус біженця в Україні через переслідуванні в РФ. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

    «Тільки протягом минулого тижня на державному кордоні троє громадян Росії 45, 38 та 27 років, яких переслідують у Російській Федерації, попросили статус біженців у співробітників Державної прикордонної служби України», — йдеться у повідомленні.

    За словами прикордонників, один із них прибув у суботу вранці у пункт пропуску «Київ-пасажирський» та під час оформлення звернувся з усною заявою про визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Він зазначив, що брав участь у мітингах проти корупції та за російську опозицію, зокрема Олексія Навального, тому піддається переслідуванню в РФ.

    Ще один росіянин, також у цьому пункті пропуску, попросив статус біженця у минулу середу. Росіянин розповів, що змушений тікати та просити притулку в Україні у зв’язку з його переслідуванням правоохоронними органами Росії за участь в акціях проти російської влади.

    Ще один громадянин Росії попросив захисту у зв’язку з його переслідуванням органами Російської Федерації в одному з пунктів пропуску на Чернігівщині у минулий вівторок.

    Джерело: УНН

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