За тиждень у Перу з’явився вже третій президент

На посаді Сагасті має пробути щонайменше до весни наступного року - до виборів

Конгрес Перу призначив нового, третього за тиждень, керівника країни. Ним став 76-річний Франсиско Сагасті, який займе цю посаду до виборів президента в квітні 2021 року. Кандидатуру Сагасті підтримали 97 депутатів, проти були 26, пише El Peruano.

Сагасті на посаді глави держави змінив Мануеля Меріно, який пішов у відставку 15 листопада. А до Меріно був Мартін Віскарре, якому 9 листопада оголосили імпічмент.

Новопризначений керівник Перу пообіцяв зробити все можливе, щоб повернути надію громадянам. За його словами, виконавча влада повинна показати, що їй можна довіряти.

Як повідомлялося раніше, президент Перу Мануель Меріно де Лама подав у відставку після тижня перебування на посаді.

Політична криза в Перу розпочалася 9 листопада після того, як парламент проголосував за усунення від влади колишнього президента Мартіна Віскарра. Після цього за законами країни главою держави автоматично став Меріно де Лама.

Однак його призначення викликало невдоволення прихильників Віскарра, які організували вуличні акції протесту. Одна з них була жорстко припинена поліцією, загинули дві людини, що спровокувало нові безлади.

Приводом до імпічменту Віскарра стали свідчення чотирьох осіб, які співпрацюють зі слідством у справі про корупцію при будівництві в регіоні Мокегуа у 2011-2014 роках, керівництво яким тоді здійснював Мартін Віскарра. Зазначається, що вказані особи підтвердили, що в результаті розподілу підрядів Віскарра отримав хабаря на суму понад 600 тисяч доларів США.

Віскарра з 2016 року обіймав посаду першого віцепрезидента, прийняв повноваження глави держави після відставки експрезидента Педро Кучинськи, щодо якої також був запущений процес імпічменту в березні 2018 року.