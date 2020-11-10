Президенту Перу оголосили імпічмент

Віскарра категорично відкидає звинувачення, засновані на показаннях підприємців, які співпрацюють зі слідством

Пленум конгресу Перу проголосував за імпічмент президенту Мартіну Віскаррі. Главу Перу звинувачують у хабарництві, скоєному під час перебування на посаді губернатора регіону Мокегуа у 2011-2014 роках. Про це у понеділок, 9 листопада, повідомляється на сторінці парламенту в соціальній мережі Facebook.

Це рішення підтримали 105 парламентаріїв, при тому, що для оголошення імпічменту главі держави необхідна згода 87 парламентаріїв. Проти висловилися 19 членів Конгресу, четверо утрималися.

Відповідно до закону Перу, пост глави держави повинен зайняти спікер парламенту Меріно де Лама. Церемонія приведення до присяги нового президента республіки намічена на 17 годин 10 листопада.

Відомо, що приводом до імпічменту стали свідчення чотирьох осіб, які співпрацюють зі слідством у справі про корупцію при будівництві в регіоні Мокегуа у 2011-2014 роках, керівництво яким тоді здійснював Мартін Віскарра. Зазначається, що вказані особи підтвердили, що в результаті розподілу підрядів Віскарра отримав хабаря на суму понад 600 тисяч доларів США.

Віскарра з 2016 року обіймав посаду першого віцепрезидента, прийняв повноваження глави держави після відставки експрезидента Педро Кучинськи, щодо якої також був запущений процес імпічменту в березні 2018 року.

Нагадаємо, що у Перу процес імпічменту президента почався ще 12 вересня.