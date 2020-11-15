Новий президент Перу пішов у відставку на тлі масових протестів

Меріно де Лама пішов у відставку вслід за 13 членами сформованого трьома днями раніше уряду

Новий президент Перу Мануель Меріно де Лама пішов у відставку на тлі триваючих в країні протестів, викликаних корупційним розслідуванням стосовно колишнього глави держави.

Про це повідомляє перуанська радіостанція RPP.

Меріно де Лама пішов у відставку вслід за 13 з 18 членами сформованого трьома днями раніше уряду.

Політична криза в Перу розпочалася 9 листопада після того, як парламент проголосував за усунення від влади колишнього президента Мартіна Віскарра. Після цього за законами країни главою держави автоматично став Меріно де Лама.

Однак його призначення викликало невдоволення прихильників Віскарра, які організували вуличні акції протесту. Одна з них була жорстко припинена поліцією, загинули дві людини, що спровокувало нові безлади.

Приводом до імпічменту Віскарра стали свідчення чотирьох осіб, які співпрацюють зі слідством у справі про корупцію при будівництві в регіоні Мокегуа у 2011-2014 роках, керівництво яким тоді здійснював Мартін Віскарра. Зазначається, що вказані особи підтвердили, що в результаті розподілу підрядів Віскарра отримав хабаря на суму понад 600 тисяч доларів США.

Віскарра з 2016 року обіймав посаду першого віцепрезидента, прийняв повноваження глави держави після відставки експрезидента Педро Кучинськи, щодо якої також був запущений процес імпічменту в березні 2018 року.