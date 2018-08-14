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    За тиждень в Україні зникло 239 дітей

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    За тиждень в Україні зникло 239 дітей

    Понад 230 зниклих дітей правоохоронцям вдалось розшукати

    Протягом минулого тижня, з 6 по 12 серпня 2018 року, в Україні зникло 239 дітей.

    Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліціїУкраїни в Facebook.

    Також у поліції зазначили, що з цієї кількості понад 230 зниклих дітей правоохоронцям вдалося розшукати.

    «За тиждень поліцейські розшукали та повернули додому 233 дитини», - зазначили в Нацполіції.

    Доля решти шести зниклих дітей поки невідома.

    Раніше повідомлялося, що у Нікополі поблизу дитячого табору знайшли мертвою 13-річну школярку.

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