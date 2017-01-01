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    За три місяці осені в зоні АТО загинули 32 українських військових

    Внаслідок бойових дій на Донбасі за три місяці були поранені 123 військовослужбовця
    На сході України від початку вересня до кінця листопада 2017 року унаслідок бойових дій загинули 32 військовослужбовці сил антитерористичної організації, ще 123 бійці були поранені. Про це свідчать щоденні дані штабу АТО, пишет «Тиждень». У листопаді Збройні сили зазнали найбільше втрат – 14 військових загинули, 46 бійців
    • Сьогодні, 13:11
    • Розсилка

    Внаслідок бойових дій на Донбасі за три місяці були поранені 123 військовослужбовця

    На сході України від початку вересня до кінця листопада 2017 року унаслідок бойових дій загинули 32 військовослужбовці сил антитерористичної організації, ще 123 бійці були поранені. Про це свідчать щоденні дані штабу АТО, пишет «Тиждень».

    У листопаді Збройні сили зазнали найбільше втрат – 14 військових загинули, 46 бійців отримали поранення у результаті обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.

    Упродовж жовтня на сході України загинули 11 бійців антитерористичної операції, поранень зазнали 47 бійців.

    Найменші втрати були у вересні під час «шкільного перемир'я». За офіційними даними, загинули 6 військовослужбовців ЗСУ, поранень зазнали 30 бійців. Також загинув один захисник України, який не входив до ЗСУ.

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