За вихідні на Донбасі – понад сім сотень випадків порушення «тиші»

Ні про який режим тиші там не чули

На Донеччині таких інцидентів майже утричі більше, ніж раніше

Протягом минулих суботи та неділі у Донецькій і Луганській областях Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 741 порушення режиму припинення вогню.

У Донецькій області з вечора 16 по вечір 18 липня СММ зафіксувала 608 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 64 вибухи. За попередній звітний період в цій області зафіксовано 286 порушень. Такі дані оприлюднив звіт СММ ОБСЄ.

У Луганській області з вечора 16 по вечір 18 липня Місія зафіксувала 133 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 21 вибух. За попередній звітний період в цій області зафіксовано 53 порушення.

Також СММ зафіксувала пошкодження житлової квартири в непідконтрольних уряду Золотому-5 (Михайлівці) Луганської області, а також п’яти житлових будинків у підконтрольному урядові Нью-Йорку Донецької області.

Раніше російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Нью-Йорк із застосуванням забороненої ствольної артилерії 122 мм та мінометів калібру 120 мм. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки мирних мешканців.

Нагадаємо, протягом неділі, 18 липня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань, підконтрольних Російській Федерації.

Також протягом суботи, 17 липня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

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