Місія ОБСЄ зафіксувала чотири порушення перемир’я на Донбасі
Упродовж попереднього звітного періоду Місія зафіксувала 9 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 3 вибухи
СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби три порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та одне таке порушення на Луганщині.
Про це повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 239/2020 від 7 жовтня 2020 року.
«У Донецькій області СММ зафіксувала три порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження) у районах на північно–північний захід від н. п. Старопетрівське (непідконтрольний урядові, 35 км на північний схід від Донецька)», – йдеться у звіті.
Нагадується, що упродовж попереднього звітного періоду Місія зафіксувала 9 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 3 вибухи.
«У Луганській області СММ зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню (вибух невизначеного походження) у районі на схід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська)», – повідомили у Місії.
Протягом попереднього звітного періоду Місія зафіксувала 5 порушень режиму припинення вогню, у тому числі один вибух.