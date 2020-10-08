Місія ОБСЄ зафіксувала чотири порушення перемир’я на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місія ОБСЄ минулої доби зафіксувала чотири порушення перемир’я на Донбасі

Упродовж попереднього звітного періоду Місія зафіксувала 9 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 3 вибухи

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби три порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та одне таке порушення на Луганщині.

Про це повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 239/2020 від 7 жовтня 2020 року.

«У Донецькій області СММ зафіксувала три порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження) у районах на північно–північний захід від н. п. Старопетрівське (непідконтрольний урядові, 35 км на північний схід від Донецька)», – йдеться у звіті.

Нагадується, що упродовж попереднього звітного періоду Місія зафіксувала 9 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 3 вибухи.

«У Луганській області СММ зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню (вибух невизначеного походження) у районі на схід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська)», – повідомили у Місії.

Протягом попереднього звітного періоду Місія зафіксувала 5 порушень режиму припинення вогню, у тому числі один вибух.