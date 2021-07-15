Місія ОБСЄ за добу зафіксувала майже 500 порушень «тиші» на Донбасі

У Донецькій області СММ зафіксувала 395 порушень режиму припинення вогню

СММ ОБСЄ зафіксувала 13 липня 395 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 99 таких порушень на Луганщині. Про це повідомляється у щоденному звіті № 162/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 14 липня 2021 року.

«У Донецькій області СММ зафіксувала 395 порушень режиму припинення вогню, зокрема 46 вибухів невизначеного походження (2 розриви, 6 вибухів у повітрі та 38 вибухів невизначеного походження, із яких чотирнадцять оцінено як артилерійський вогонь)«, - йдеться у звіті.

Більшість порушень сталася східніше н. п. Майорськ (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька) і західніше н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

Протягом попереднього звітного періоду в цій області було зафіксовано 104 порушення режиму припинення вогню (деякі також сталися східніше Майорська).

«У Луганській області Місія зафіксувала 99 порушень режиму припинення вогню, зокрема 12 вибухів невизначеного походження«, - повідомили в СММ.

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Більшість порушень сталася в районах на південно-південний схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська) та в житловому районі н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська).

Протягом попереднього звітного періоду на Луганщині була зафіксовано 104 порушення режиму припинення вогню (деякі також сталися в житловому районі Кадіївки).