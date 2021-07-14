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    Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 208 порушень «тиші» на Донбасі

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    Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 208 порушень &laquo;тиші&raquo; на Донбасі - Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 208 порушень «тиші» на Донбасі
    Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 208 порушень «тиші» на Донбасі
    Фото з відкритих джерел

    Більшість порушень сталося північніше Широкиного

    СММ ОБСЄ нарахувала протягом понеділка, 12 липня, 104 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та ще 104 - на Луганщині. Про це повідомляється у щоденному звіті №161/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 13 липня.

    «У Донецькій області СММ зафіксувала 104 порушення режиму припинення вогню, зокрема 29 вибухів (1 вибух у повітрі та 28 вибухів невизначеного походження)», – йдеться у звіті.

    Більшість порушень сталося північніше Широкиного (підконтрольне урядові, 100 км на південь від Донецька) та східніше Майорська (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька).

    Як нагадують спостерігачі, за попередню добу на Донеччині було виявлено 218 порушень.

    «У Луганській області Місія зафіксувала 104 порушення режиму припинення вогню, зокрема 2 вибухи невизначеного походження», – повідомили в СММ.

    Уточнюється, що більшість порушень (вогонь зі стрілецької зброї) сталася в житловому районі Кадіївки (кол. Стаханов; непідконтрольна урядові, 50 км на захід від Луганська), а також західніше ділянки розведення в районі Золотого (підконтрольне урядові, 60 км на захід від Луганська).

    За попередню добу на Луганщині було зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню.

    Теги: вибух ОБСЄ
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    Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 208 порушень «тиші» на Донбасі