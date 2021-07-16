Україна передала ОБСЄ докази обстрілу бойовиками Нью-Йорку (фото)

Вогонь по селищу Нью-Йорк вівся з тимчасово окупованої Залізної Балки

Кремлівські найманці продовжують здійснювати обстріли населених пунктів із застосуванням заборонених видів озброєння

Російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Нью-Йорк із застосуванням забороненої ствольної артилерії 122 мм та мінометів калібру 120 мм. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки мирних мешканців. Про це у Facebook повідомляє пресслужба штабу Об’єднаних сил.

«Кремлівські найманці продовжують здійснювати обстріли населених пунктів із застосуванням заборонених видів озброєння. Так, 15 липня у проміжок часу з 21:10 по 21:40 окупантами здійснений обстріл населеного пункту Нью-Йорк із застосуванням заборонених п. 2 доповнення до Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12.02.2015 видів озброєння, а саме ствольної артилерії 122 мм (23 снаряди) та мінометів калібру 120 мм (10 мін). Вогонь вівся з тимчасово окупованої Залізної Балки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу завдано матеріальних збитків мирним мешканцям, які проживають на вулиці Квіткова, будинки 108, 110, 112, 114. Пошкоджено покрівлі будинків, вікна, двері та паркани.

В штабі наголосили, що такі дії збройних формувань Російської Федерації несуть пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення, а також свідчать про прагнення кремлівських найманців до подальшого загострення ситуації по всій лінії розмежування.

Всі вказані порушення зафіксовані та задокументовані українською стороною СЦКК, передані до ОБСЄ та органів досудового розслідування України й стануть черговим свідоцтвом злочинів окупантів на українській землі.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 15 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів троє військових отримали поранення, двоє – бойове травмування.