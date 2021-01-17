В Україні оновили показник зарплати для розрахунку пенсій

Показник зарплати для розрахунку пенсій знизився на 250 гривень

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за листопад 2020 року, який відповідно до закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Середня зарплата в жовтні склала 10 634,72 гривень. Таким чином, показник середньої зарплати знизився на 252,74 гривень в порівнянні з жовтнем 2020 роки (10 887,46 гривень).

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в листопаді 2020 року склала 11 987 гривень. Це на 1,5% (на 187 гривень) менше в порівнянні жовтнем (12 174 гривень).

Показник середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій

Нагадаємо, Кабмін запропонував ввести накопичувальну пенсійну систему, але не для всіх.

Як повідомлялося, в Україні введуть накопичувальну пенсійну систему для осіб молодших від 35 років, які працюють в особливо важких і небезпечних умовах. Це стане доповненням до їхньої солідарної пенсії.

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