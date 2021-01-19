Податкова «автоматом» списала борги 3,7 млн платникам податків

Майже 3,7 млн платникам списано податковий борг на загальну суму 1,2 млрд грн

Державна податкова служба списала податкові борги 3,65 млн платникам податків на загальну суму 1,18 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Списання пройшло в автоматичному режимі. Анульовано податкові борги, що утворилися на дату їх обліку 21 листопада 2020 року і залишилися несплаченими до 21 грудня 2020 року.

Борг платника податків списувався в тому випадку, якщо сума заборгованості по всіх податках і зборах не перевищувала 3060 грн.

У ДПС зазначають, що списання податкових боргів проведено відповідно до вимоги змін до податкового кодексу, внесених законом України від 4 грудня 2020 року № 1072-IX «Про соціальну підтримку платників податків на час обмежувальних протиепідемічних заходів».

Раніше Верховна Рада підтримала в цілому президентський законопроект № 4430, який передбачає списання податкових боргів, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОПів першої групи.

А президент Володимир Зеленський анонсував кілька державних програм, які повинні фінансово підтримати підприємців, чия діяльність на час «карантину вихідного дня» заборонена.